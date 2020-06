Per gli ospiti che soggiorneranno a Positano possibilità di visitare il Museo Archeologico Romano a tariffa ridotta

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Positano offrono, a tutti gli ospiti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della città romantica, un coupon per visitare il Museo Archeologico Romano di Positano a tariffa ridotta.

Il MaR Positano è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 (ultimo ingresso 20:30).

The Mayor and the Municipal Administration of Positano offer to all the guests, who will stay in the accommodation facilities of the romantic city, a coupon to visit the Roman Archaeological Museum of Positano at a reduced rate.

The MaR Positano is open every day from 9 am to 9pm (last entry 8.30 pm).