Penisola Sorrentina. Le spiagge di Piano di Sorrento e Sant’Agnello piene anche di lunedì. Nonostante sia soltanto inizio settimana, le spiagge della Penisola Sorrentina, più precisamente in questo caso quelle della Marina di Cassano, Piano di Sorrento, con lo stabilimento balneare “Nettuno”, e di Sant’Agnello, la spiaggia di Caterina ed il Katarì, sono state prese d’assalto da tutti coloro che hanno potuto approfittare di questa bella giornata estiva per rilassarsi sotto il sole. Le spiagge, dunque, sono piene anche in questo lunedì 29 giugno, nel pieno rispetto, ovviamente, delle normative imposte dal Governo e dalla Regione Campania per limitare quanto più possibile un ritorno del Coronavirus.