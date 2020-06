Penisola sorrentina, Federalberghi: Iaccarino è ancora presidente

Federalberghi Penisola Sorrentina ha rinnovato le cariche sociali. Al termine delle operazioni di voto, Costanzo Iaccarino è stato confermato presidente per il quinquennio 2020-2024. Il consiglio direttivo, invece, sarà formato da Antonino e Gianfranco Acampora, Bruno Amuro, Antonino De Rosa, Paolo Durante, Gian Paolo Fiorentino, Giovanni Galano, Saverio Gargiulo, Angelo La Via, Michele Liccardi, Antonino Manniello, Sergio Maresca, Bruno Matera, Gaetano Mauro, Pietro Monti, Roberta Pizzella, Gian Mario Russo, Luigi Russo, Michele e Vincenzo Savarese.

«Ringrazio i colleghi che mi hanno rinnovato la fiducia in questa fase particolarmente complessa per il turismo – osserva Costanzo Iaccarino – Ci attende una sfida non da poco: rilanciare il settore dell’ospitalità in penisola sorrentina, ridimensionato dall’emergenza sanitaria mondiale proprio mentre viveva una fase di fortissima espansione. Lo faremo con l’impegno e la passione di sempre, assicurando il doveroso sostegno ai lavoratori delle imprese turistiche e nel rispetto di quella vocazione all’accoglienza che ha fatto della nostra terra una delle prime località turistiche al mondo».