PD Meta: affrontare il problema accessibilità e trasporti in Penisola

Il segretario del PD Meta, Salvatore Esposito, raccoglie l’appello dell’Atex Campania e rilancia: “Un collegamento veloce e diretto fino a Pompei e una linea metropolitana tra i Comuni della Penisola Sorrentina”

Negli ultimi giorni il presidente dell’Associazione Turismo Extralberghiero ATEX Campania, Sergio Fedele, ha lanciato un accorato appello a tutte le amministrazioni comunali sorrentine per affrontare e risolvere il drammatico problema dell’accessibilità e del trasporto in Penisola Sorrentina. In questo particolare periodo post emergenza sanitaria nasce l’esigenza di porre sul tavolo una serie di proposte di breve, medio e lungo termine come per esempio immaginare un collegamento veloce e diretto fino a Pompei e una linea metropolitana tra i Comuni della Penisola Sorrentina.

Nel Piano Rilancio Italia 2020 – 2022 presentato da Vittorio Colao al Governo italiano, c’è un punto preciso, “Aumentare l’accesso al turismo e migliorare l’accessibilità del turismo italiano, investendo nei collegamenti infrastrutturali relativi alle aree/poli turistici ad alto potenziale e ad oggi mancanti”, che sembra riguardare da vicino le difficoltà della nostra Penisola Sorrentina.

Per dare vita ad un progetto sulla accessibilità occorre però che la Regione Campania, la Camera di Commercio di Napoli, i Sindaci, i rappresentanti della filiera turistica, le associazioni e i media, si facciano sentire con forza perché adesso abbiamo tutti almeno una ipotesi di soluzione a uno dei problemi principali della Penisola Sorrentina.

Il Direttivo del Partito Democratico di Meta, in collaborazione con l’avvocato Angela Aiello, assessore del Comune di Meta e delegata al turismo nella segreteria metropolitana del PD Napoli, si unisce all’appello e si rivolge ai Sindaci della penisola chiedendo loro di avviare subito un confronto reale per affrontare il problema dell’accessibilità e del trasporto in Penisola Sorrentina.

Avv. Salvatore Esposito – Segretario del Partito Democratico di Meta