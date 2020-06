Paura a Capri, cade un palo della luce in strada tardo pomeriggio di oggi in via Provinciale Marina Piccola quando è venuto giù, come un birillo, un palo della rete elettrica. E’ accaduto poco prima che passasse un autobus di linea. Fortunatamente, per miracolo, non si registrano feriti. Sul posto tecnici Sippic e polizia.