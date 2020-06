Passeggiate in città. A Sant’Andrea con l’UNITRE

In occasione e coincidenza della festa di Sant’Andrea ad Amalfi, del 27 giugno, l’Unitre di Piano organizza, nell’ambito del ciclo di passeggiate urbane e serate, una visita alla Cappella di Sant’Andrea a Mortora e allo studio dell’Artista Angela Vinaccia. Grazie a Don Rito Maresca, che ha autorizzato la visita nel rispetto della normativa anticovid, avremo il piacere di vedere una bellissima pala unica nel suo genere, in cui sono raffigurati insieme Sant’Antonino e Sant’Andrea, evocazione dei tempi in cui il ducato li accomunava. La presenza di Don Francesco Iaccarino, parroco di Sant’Agnello, che quando era a Mortora si occupò di restaurare questo dipinto. Il preside emerito Agostino Aversa accennerà alla figura dell’Apostolo venerato sia dalla chiesa cristiana che da quella ortodossa.

L’UNITRE , università delle tre età, non potendo riunirsi per corsi e conferenze , nei locali di via delle Rose, per ragioni Covid e soprattutto perchè in ristrutturazione, intensifica il progetto di visite sul territorio, volto alla conoscenza storica e artistica. A guidare i soci e gli appassionati, in quanto le escursioni sono aperte a tutti, il coordinatore stesso Lucio Esposito, supportato dal Direttivo Unitre, Ambrogio Coppola, Sisa Rega, Lucia Starace, Maria Grazia Cocurullo, Luigi Pussumato , Rosa Mauro, Lucio Scibilia. Signore che non fanno mai mancare il piccolo momento conviviale.