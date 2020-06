Il consueto appuntamento con la rubrica “Pandemia” dell’AC San Michele di Piano di Sorrento riporta quest’oggi l’intervento del Direttore d’albergo Michele Guglielmo sulle condizioni del turismo in penisola sorrentina in questo periodo di pandemia. Gugliemo ha, tra l’altro, diretto il Grand Hotel Vesuvio di Napoli e l’Hilton Sorrento Palace di Sorrento. Quindi il suo è il punto di vista di una persona esperta del settore che ci fa capire come in questo particolare momento storico il territorio della penisola sorrentina sta gestendo il turismo sul quale si fonda gran parte dell’economia del territorio. Ascoltiamo con attenzione le parole di Michele Guglielmo.