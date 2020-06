Pagamenti in contanti, dal 1° luglio cambia tutto

Dal primo luglio il tetto all’uso delle banconote scenderà a 1.999.99 euro. Bisognerà stare molto attenti perché le multe saranno salate: da 2mila a 50mila euro per la parti contraenti e da 3mila a 15mila euro per i professionisti che non faranno le segnalazioni. Se inizialmente il tetto massimo era fissato a 3mila euro, da luglio scenderà a 2mila per poi arrivare a mille euro a partire da gennaio 2022. Queste normative riguarderanno sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento ed anche le donazioni o prestiti, pure quelli tra familiari. Le multe, così come i limiti, invece, non riguarderanno i prelievi o i versamenti sul proprio conto, in quanto non si tratta di un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.