Ordinazione Diaconale di Luigi Russo e Massimo Iaccarino

Lunedì 29 giugno la nostra Chiesa diocesana sarà in festa per l’ordinazione di due diaconi Luigi Russo e Massimo Iaccarino.

La Celebrazione si svolgerà nella chiesa Cattedrale e sarà trasmessa sul canale Youtube della diocesi.

Dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo di Pastena :Ecco a voi il link da cui seguire stasera alle ore 19.00 in diretta streaming l’ordinazione diaconale di Massimo e Luigi…Massimo è originario di Schiazzano e in modo particolare gli facciamo sentire la nostra vicinanza e la nostra preghiera in questa tappa importante del suo cammino