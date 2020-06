OPERE DEL MAESTRO MARCELLO AVERSA ALL’ASTA DALLA FONDAZIONE SORRENTO PER AIUTI ALL’ARTIGIANATO LOCALE

OPERE DEL MAESTRO MARCELLO AVERSA

Dal 20 giugno parte l’asta virtuale organizzata da Marcello Aversa e dalla Fondazione Sorrento finalizzata ad una raccolta fondi a favore dell’artigianato locale.

I proventi confluiranno su di in conto

dedicato per essere reinvestiti in iniziative di sostegno del settore.

Nei prossimi giorni sul sito della Fondazione troverete maggiori dettagli. È la overture di un piano promozionale,del quale ho

già accennato in

passato,di cui la Fondazione sarà coordinatrice, con una serie di iniziative curate da una decina tra persone e soggetti, professionalmente già operanti nel settore dei servizi turistici ed annessi,innovative ed originali,con le quali cercheremo di rinforzare l’appeal verso il territorio,in questa fase non proprio semplice.

Cerchiamo di trasformare il problema in

opportunità,sull’onda dell’entusiasmo che i giovani ed i meno giovani coinvolti ci stanno mettendo e che ringrazio.

Gaetano Milano

Foto postate da Gigione Maresca

