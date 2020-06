Oggi è già vigilia, domani all’Arechi arriva la Cremonese: Ventura ritrova Micai, Migliorini e Lombardi

Neanche il tempo di metabolizzare il ko di Chiavari che la Salernitana deve già rituffarsi nel campionato. Domani all’Arechi arriverà la Cremonese (ore 18.45) in cerca di punti salvezza dopo la sconfitta casalinga contro il Cosenza. Punti che cercano anche i granata di Ventura per non uscire dal treno promozione. La squadra, rientrata dalla Liguria nella notte tra venerdì e sabato, è in ritiro a Battipaglia. Il tecnico ligure, dopo la seduta defaticante di ieri pomeriggio, ha convocato 23 calciatori per il match contro i grigiorossi. Non ci sono Mantovani, in odore di non rinnovo e alle prese con il personale percorso di recupero, e Cicerelli ancora infortunato, nonostante fosse presente a Chiavari. Come Mantovani, anche Russo, Lazzari, Heurtaux e Cerci non dovrebbero prolungare il loro accordo con il cavalluccio, ma sono stati comunque convocati. I due ex Verona potrebbero avere l’ultima chance sul campo per cambiare il proprio destino; riecco in lista anche Giannetti. Chi sicuramente tornerà in campo domani sarà Alessandro Micai che ha pienamente recuperato dalla botta al torace. L’ex Bari era già in panchina a Chiavari, ma ha lasciato ancora spazio ad un positivo Vannucchi. In difesa dovrebbero agire Aya, il rientrante Migliorini, che rileverà Billong, e Jaroszynski. A centrocampo ci sarà un altro rientro importante, quello di Cristiano Lombardi sull’out destro. Il calciatore viterbese ha scontato il turno di squalifica venerdì e smaltito il problema al ginocchio patito contro il Pisa. Sull’out opposto, per ammissione dello stesso Ventura in conferenza post Entella, tornerà Lopez che contro i diavoli neri aveva lasciato spazio a Curcio. Per il ruolo di mezzala sinistra ci sono da capire le reali condizioni di Kiyine, per un colpo subìto al quadricipite venerdì, che si gioca il posto con Maistro, a completare il centrocampo il rientrante Dziczek in cabina di regia, al posto di Di Tacchio, e Akpa Akpro. In attacco Djuric è sicuro del posto, vicino a lui dovrebbe trovare spazio dall’inizio ancora Gondo, ma Jallow scalpita. Ultimi dubbi insomma da sciogliere nella seduta di rifinitura oggi al Mary Rosy.