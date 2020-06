Oggi Angela Celentano compie 27 anni: il messaggio della famiglia.

“Buon compleanno Angela”. Sebbene siano passati 24 anni dalla sua scomparsa da Monte Faito, i familiari ricordano che oggi Angela Celentano avrebbe festeggiato il suo ventisettesimo compleanno. “Oggi compi 27 anni. Si, compi. Perché in noi è sempre e ancora viva la speranza di poterti rivedere e riabbracciare un giorno. Sicuramente tante cose sono cambiate, tante cose sono successe, ma il tuo ricordo è sempre vivo in noi. Conserviamo gelosamente ogni cosa ed ogni ricordo che ci lega a te: il tuo modo di parlare, il tuo modo di correre, la tua curiosità, la tua risata, i tuoi occhietti vispi, le tue espressioni. Ogni cosa di te è impressa dentro di noi e nulla potrà mai portarci via questo, almeno questo. Andiamo avanti, con la forza di Dio dentro, pensando che ogni giorno che passa è un giorno in meno a quello in cui ci rivedremo. Siamo sempre qui, sorellina. E oggi i nostri migliori auguri vanno a te. Ti vogliamo bene. La tua famiglia”.