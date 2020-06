Nuovi orari della Caremar. Ritorna la doppia corsa serale per collegare Capri e Napoli

Sono state finalmente ripristinate le due corse servali della Caremar per collegare Capri e Napoli. Già da questa sera, lunedì 15 giugno, e per tutto il periodo estivo si aggiunge la corsa Napoli-Capri delle 21.35 e la corsa Capri-Napoli delle 23.00. Ecco tutti gli orari dei trasporti marittimi in vigore da oggi.

NAPOLI-CAPRI

Navi: 05:35 (veloce), 07:55 (lenta), 12:00 (veloce), 12:40 (lenta), 17:25 (veloce), 19:10 (lenta), 21.35 (veloce)

Mezzi veloci: 07:00, 08:35, 09:10, 10:35, 12:40, 14:40, 16:00, 18:50 (via Sorrento)

CAPRI – NAPOLI

Navi: 05:40 (lenta), 09:40 (lenta), 10:20 (veloce), 14:30 (lenta), 15:35 (veloce), 20:15 (veloce), 23 (veloce)

Mezzi veloci: 06:50 (via Sorrento), 08:05, 09:35, 11:35, 12:10, 13:40, 16:30 (dal lunedi al giovedì), 17:10, 17:35 (solo venerdì, sabato, domenica)

SORRENTO – CAPRI

Navi: 07:45, 09:25, 14:40, 19:25

Mezzi veloci: 07:15 (feriale), 08:30, 08:45 (festivo), 09:15 (feriale), 11:45, 13:50, 16:05

CAPRI – SORRENTO

Navi: 07:00, 08:40, 13:35, 18:40

Mezzi veloci: 08:00 (feriale), 09:20 (dal lunedì al venerdì), 11:20, 13:00, 15:15, 17:15, 17:45

CASTELLAMMARE DI STABIA – SORRENTO – CAPRI

Mezzi veloci: 06:40 (feriale), 07:50, 08:10 (festivo)

CAPRI – SORRENTO – CASTELLAMMARE DI STABIA

Mezzi veloci: 17:15, 17:45

POSITANO – CAPRI (via Amalfi)

Mezzo veloce: 16:30 (venerdì, sabato e domenica)

AMALFI – CAPRI

Mezzo veloce: 16:55 (venerdì, sabato e domenica)

CAPRI – POSITANO (via Amalfi)

Mezzo veloce: 09:30 (venerdì, sabato e domenica)

CAPRI – AMALFI

Mezzo veloce: 09:30 (venerdì, sabato e domenica)