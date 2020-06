Nocera: tra gli incivili dei rifiuti c’è anche l’ospedale. Tra i diffidati c’è anche l’ospedale Umberto I. Nei bustoni dei rifiuti indifferenziati gli uomini della Nocera Multiservizi hanno trovato cateteri, sacche per le urine, deflussori per infusione endovena, vecchi materassi, stampanti. Una situazione allarmante che ha spinto le parti ad un incontro in programma nei prossimi giorni. Il direttore sanitario Maurizio D’Ambrosio e l’assessore all’Ambiente Nicoletta Fasanino si vedranno per individuare una via d’uscita all’incidente diplomatico che si è verificato altre volte. Ma ci sono anche le attività commerciali che hanno ripreso a sversare non tenendo conto del calendario come se la ripresa post pandemia fosse uno scudo per l’immunità «siamo in crisi non potete multarci». C’è un noto supermercato diffidato già tre volte, alla prossima infrazione scatterà la chiusura. Così come per altri negozi in centro ed in periferia. Ed infine i cittadini anche loro colpevoli di errati conferimenti. Il risultato è una città sporca. «È una corsa continua ha spiegato l’ingegnere Fasanino con il personale della Multiservizi che pulisce e le persone che portano in strada i rifiuti. La città si sveglia quando gli operatori dell’azienda hanno finito gran parte del lavoro. Già in tarda mattinata la situazione in alcune zone è disastrosa. Stiamo facendo il possibile programmando le attività di pulizia ma anche azioni mirate per prevenire e sanzionare chi continua negli errati conferimenti». Nonostante l’impegno i risultati sono scarsi perché c’è il rovescio della medaglia. Non c’è nessuno che controlla le telecamere di videosorveglianza installate per beccare chi abbandona la spazzatura. Nella centrale operativa del comando della polizia locale sono pochi gli agenti che possono verificare e sanzionare.

LE CARENZETra l’altro la drammatica carenza di uomini ha quasi fatto sparire i caschi bianchi dalle strade. Manca anche una sinergia tra i diversi assessorati. In questi giorni si stanno effettuando le operazioni di potatura degli alberi e la pulizia del verde pubblico, capita però che il Settore Ambiente non conosce il calendario degli interventi per poi effettuare la pulizia. Per questo motivo l’assessore Fasanino ha incontrato la collega Imma Ugolino per definire una programmazione comune. Le note positive sono la riapertura dell’isola ecologica a Fosso Imperatore e la prossima pubblicazione del bando per gli ispettori ambientali. «La città ha detto amareggiata Fasanino non ci sta aiutando. Non c’è collaborazione. Si vive quasi in una sorta di immunità. I cittadini devono comprendere che sono loro gli attori più importanti».

Fonte Il Mattino