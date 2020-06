NLG. NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO. RIPARTE CON OFFERTE E AGEVOLAZIONI

Da sempre sensibile e attenta alle esigenze dei suoi clienti e alla situazione di crisi post coronavirus, la compagnia di navigazione del Golfo di Napoli,offre vantaggi economici sull’acquisto del titolo di viaggio ai residenti in Penisola Sorrentina. In altre parole Sorrento Napoli o altre destinazioni , andata e ritorno, costa secondo la: TARIFFA RESIDENTE € 10,00 A/R. Offerta valida dal 29/05/2020 per tutti i residenti della penisola Sorrentina che acquistano un biglietto di andata e ritorno sia on-line che presso le biglietterie NLG.

Questa proposta, che ha ampiamente riscontrato il favore degli utenti ,va a sommarsi ad altre in azione, come IL PIANO FAMIGLIE nel panorama dei collegamenti marittimi all’interno del Golfo di Napoli, ma anche in quello di Gaeta, per i collegamenti con Ponza, e di Termoli con le Tremiti. Dal 12 giugno ripartono anche le linee della NLG dirette tra Napoli e la Costiera Amalfitana, fino al 26 luglio nei fine settimana.