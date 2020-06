NEWSSalernitana, pomeriggio all’Arechi: tamponi e prove anti Pisa sotto gli occhi di Mezzaroma

La Salernitana si avvicinerà a grandi passi al match col Pisa (sabato alle 18) calpestando, anche oggi, il prato dell’Arechi. Dopo la doppia seduta di ieri al Mary Rosy i granata si trasferiranno a Via Allende, proprio come successo domenica scorsa. Alle 17.30 tutti in campo, non prima però di aver sostenuto un altro giro di tamponi. Gian Piero Ventura continuerà le sue prove di formazione sotto gli occhi del co-patron granata Marco Mezzaroma che parlerà anche alla squadra in vista della sfida ai nerazzurri di D’Angelo. L’imprenditore resterà a Salerno per qualche giorno.

La Salernitana anti Pisa potrebbe cambiare pelle, mettendo da parte il 3-5-2 e indossando un 3-4-3 che Ventura le sta modellando addosso. Il tecnico ligure può godere di una certa abbondanza in quasi tutti i reparti. Micai è recuperato e difenderà i pali, davanti a lui dovrebbero esserci Aya, Migliorini e Jaroszynski; ad insediare il primo c’è Heurtaux. A centrocampo i due scudi davanti alla difesa potrebbero essere Akpa Akpro e Dziczek, panchina quindi inizialmente per Di Tacchio e Maistro, Cicerelli e Lopez saranno le freccie esterne rispettivamente a destra e a sinistra. L’attacco è il reparto dove Ventura avrà poche alternative, viste le squalifiche di Jallow e Gondo, e potrebbe scegliere il trio Lombardi-Djuric-Kiyine. Alessio Cerci e Niccolò Giannetti scalpitano per trovare minutaggio, occhio a Maistro che l’allenatore, domenica scorsa, ha provato più avanzato sulla sinistra. Ventura continuerà i suoi esperimenti su un modulo che potrebbe anche mutare in un 4-4-2, come successo nella vincente trasferta di gennaio a Pescara. In questo caso Lopez scalerebbe a fare il terzino nella linea a quattro, con Aya a ricoprire lo stesso ruolo sul lato opposto, il posto dell’uruguagio sulla linea dei centrocampisti sarebbe preso da Kiyine.