New York. Scoppia un incendio nell’Empire State Building: edificio evacuato e vigili del fuoco all’opera

Incendio all’interno dell’Empire State Building di New York. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’episodio e le dimensioni del fuoco. Immediatamente l’edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenuti molti equipaggi dei vigili del fuoco, per domare le fiamme.