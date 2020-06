Nasce il COWORKING del Forum dei Giovani – Piano di Sorrento

Nel Consiglio Direttivo tenutosi ieri 5 giugno il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento ha approvato all’unanimità il progetto “Coworking Young” proposto dal Tesoriere Gabriele Di Filippo. Il progetto è rivolto a coloro (giovani e non solo) che vogliono avere un luogo dove lavorare, riunirsi o sviluppare nuove idee imprenditoriali senza dover affrontare spese esorbitanti.

Si tratta di uno spazio messo a disposizione dal Forum dei Giovani – Piano di Sorrento per tutti i soci che vogliano avere un posto dove raccogliere le idee o svolgere la loro attività, contribuendo solo al pagamento delle utenze, pulizia dei locali e utilizzo dei consumabili e dei servizi messi a disposizione.

In basso troverete il link al Regolamento e il modulo di partecipazione che va compilato ed inviato via email all’indirizzo info@forumgiovanipiano.com.

La scadenza del bando di selezione per la prima trance di coworkers è fissata per lunedì 15 giugno 2020.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la pagina Facebook del Forum dei Giovani – Piano di Sorrento oppure scrivere un email a info@forumgiovanipiano.com

REGOLAMENTO: https://drive.google.com/open…

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: https://drive.google.com/open…