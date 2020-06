NAPOLI – SPAL 4 RETI DEL NAPOLI E PETAGNA NON ESULTA

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (35′ st Manolas), Mario Rui (35′ st Ghoulam), Ruiz, Lobotka, Elmas, Callejon (31′ st Younes), Mertens (19′ st Milik), Insigne (19′ st Lozano). (25 Ospina, 27 Karnezis, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 4 Demme, 20 Zielinski, 21 Politano). All.: Gattuso.

Spal: (4-4-2): Letica, Cionek, Vicari, Felipe, Reca (1′ st Valoti), Strafezza (30′ D’Alessandro), Murgia (30′ st Dabo), Missiroli, Fares, Petagna (35′ st Floccari), Cerri. (22 Thiam, 65 Meneghetti, 26 Sala, 41 Bonifazi, 40 Tomovic, 6 Valdifiori, 96 Tunjov, 19 Castro). All.: Di Biagio. Arbitro: Pairetto di Torino. Reti: pt 3′ Mertens, 29′ Petagna, 36′ Callejon; st 33′ Younes. Angoli: 4-1 per il Napoli. Recupero: 3′ e 5′. Ammoniti: Valoti, Fares e Felipe per gioco scorretto.