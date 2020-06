Napoli, Ryanair torna all’aeroporto di Capodichino: turisti in arrivo?

Ryanair riprenderà i suoi voli da e per l’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da coronavirus. Una notizia che ispira fiducia per il turismo in Costa di Amalfi e Sorrento vista l’elevata affluenza di visitatori che viaggiano ogni anno con la compagnia low cost irlandese.

Ryanair dunque ripartirà dal 23 giugno 2020 con i suoi collegamenti, fra tratte nazionali e internazionali. Innanzitutto, verrà ripristinato il volo Milano-Bergamo per poi incrementare gradualmente il numero di rotte e frequenze a partire dal 1° luglio.

«Ryanair – si legge in una nota – è lieta di ricominciare a collegare la Campania con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire la storia millenaria e le molteplici sfumature che caratterizzano questa Regione. La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Napoli verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee».