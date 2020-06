Napoli in lutto, è morta Francesca, la sorella di Rino Gattuso. Aveva solo 37 anni ed era affetta da una rara malattia

Lutto per il Napoli. Questa mattina, a soli 37 anni, è deceduta Francesca Gattuso, sorella del tecnico del Napoli Rino. La donna era affetta da una rara malattia ed era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici che purtroppo non sono bastati a salvarle la vita. L’ultima operazione a inizio febbraio all’ospedale di Busto Arsizio. Da allora era cominciata la terapia intensiva e poi il ricovero in reparto dove è rimasta fino a questa mattina quando è avvenuto il decesso. Rino Gattuso ha lasciato Napoli per raggiungere la famiglia a Gallarate, profondamente addolorato per la tragedia che l’ha colpito. Dolore acuito ancor di più dal fatto che, a causa dell’emergenza Coronavirus, negli ultimi mesi non gli è stato possibile far visita alla sorella ma si è dovuto limitare a sentirla ogni giorno per telefono.