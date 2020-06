Venerdì 12 giugno 2020 riapre a Napoli la Cappella Sansevero, il bellissimo museo che si trova nel centro storico ed ospita, tra le altre meraviglie, il Cristo Velato. Positanonews, grazie a Lucio Esposito, ha visitato la cappella in anteprima.

La riapertura coincide con i 30 anni dall’apertura effettuata dopo i complessi lavori di restauro al tempio barocco e seguirà, naturalmente, tutte le regole dovute all’emergenza Coronavirus.

L’apertura, ovviamente, avverrà nel rispetto delle norme anticontagio. Innanzitutto, la capienza massima deve essere di 35 visitatori, nel complesso dei 3 ambienti della struttura. Si può accedere solo dopo aver effettuato la prenotazione online e saranno accettate prenotazioni last minute in loco solamente se le condizioni di capienza e prenotazioni pregresse lo consentiranno. Invece, per i gruppi di almeno 10 persone è consentita solo la prenotazione online. Ovviamente si deve indossare la mascherina, va rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e verrà rilevata la temperatura corporea. Chi risulta avere una temperatura di almeno 37,5° non può accedere. Sarà presente anche un’apposita segnaletica per seguire i percorsi e per sapere come comportarsi in prossimità delle opere, mentre per consultare i libri nel bookshop è necessario l’uso dei guanti.

Le audioguide saranno sanificate dopo ogni uso e saranno presenti dispenser con gel disinfettante.

Il Museo Cappella Sansevero

All’interno del museo, come detto, l’opera più famosa è importante è sicuramente il Cristo Velato. Si tratta di una statua realizzata da Giuseppe Sanmartino nel 1753 e commissionatagli da Raimondo di Sangro. La sua meravigliosa particolarità è nel velo scolpito interamente nel marmo, come il resto della statua, talmente sottile da risultare impossibile da realizzare.

È possibile ammirare anche le bellissime statue della Pudicizia e del Disinganno e le famose macchine anatomiche, due corpi umani completamente scarnificati ed in cui si osserva tutto il sistema circolatorio nel dettaglio.

Informazioni sulla Cappella Sansevero

Quando: riapre il 12 giugno 2020

Dove: via Francesco De Sanctis, 19/21

Orari:

Mercoledì – Domenica: 10.00-19.00

Chiuso il lunedì e martedì

Ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura

Prezzi:

Biglietto ordinario: € 8,00

Artecard: € 6,00

Soci FAI: € 6,00

Ragazzi dai 10 ai 25 anni: € 5,00

Bambini fino ai 9 anni: gratis

Scuole: € 3,00 (tariffa valida solo nei giorni feriali)

Audioguida: € 3,50

Prenotazioni online

Contatti: Sito Ufficiale | 081 5518470 | info@museosansevero.it