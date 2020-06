Napoli. Crollo in una casa in ristrutturazione, morti due operai. Si scava alla ricerca di eventuali altre vittime

Napoli. Nel quartiere di Pianura, periferia occidentale della città, verso le 12.30 di oggi, durante dei lavori di ristrutturazione di una casa è crollata improvvisamente una parete, probabilmente a causa della pressione del costone adiacente. Dalle macerie sono stati estratti i corpi senza vita di due operai, ma proseguono gli scavi alla ricerca di eventuali altre persone anche perché si sospetta la presenza sul posto di un terzo operaio. Sul luogo della tragedia, tra Via Archimede e Via Montagna Spaccata, sono accorsi i Carabinieri, I Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli ed il magistrato per le indagini del caso.

(Foto Ansa)