Napoli, cena romantica interrotta dai carabinieri: arrestato il giornalista Emilio Fede

Il giornalista Emilio Fede è stato arrestato ieri sera a Napoli per evasione: l’ex direttore del Tg4 era a cena con la moglie sul lungomare per festeggiare il suo 89esimo compleanno quando Carabinieri in borghese lo hanno avvicinato notificandogli la misura.

Fede, condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis, ha scontato 7 mesi ai domiciliari e deve completare la pena con 4 anni di servizi sociali. E’ partito da Milano per Napoli senza autorizzazione.