Napoli, bimbo di nove mesi ricoverato al Santobono: era ricoperto di lividi

Un bambino di soli 9 mesi, piccolissimo, è stato ricoverato nella mattinata di ieri – ma la notizia si è appresa soltanto oggi – all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, con il corpo pieno di lividi.

Immediato è stato l’intervento del personale sanitario per cercare di lenire la sofferenza del piccolo che, da quanto si apprende, è arrivato con gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In ospedale sono arrivate anche le forze dell’ordine, allertate dai sanitari, per cercare di fare luce sulla vicenda: le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, mentre la Procura della Repubblica partenopea ha aperto un’inchiesta per vederci chiaro; al momento, vista la delicatezza del caso, come da prassi c’è massimo riserbo sulle indagini.