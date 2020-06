Napoli, Anas: proseguono i lavori di pavimentazione della Statale 162DIR “del Centro Direzionale”

CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STATALE 162DIR “DEL CENTRO DIREZIONALE”.

Proseguono i lavori, avviati da Anas per il rifacimento della pavimentazione della strada statale 162dir “Del Centro Direzionale” di Napoli.

Al fine di poter effettuare le lavorazioni in completa sicurezza sia per il personale impegnato che per l’utenza in transito, sabato 20 giugno dalle ore 7:30 alle ore 18:30 saranno interdette al traffico le rampe di collegamento in entrata ed in uscita con l’autostrada “A16” e Pomigliano d’Arco situate rispettivamente al chilometro 11 e 11,300 della statale.

Il traffico sarà temporaneamente deviato su viabilità locale fino alla fine delle lavorazioni.