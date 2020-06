Movimento Cinque Stelle rischia la spaccatura e si snatura, ma contro il purista Di Battista anche Grillo diventa filogovernativo

ROMA A chi domenica, dopo il tweet che ha incenerito Alessandro Di Battista, gli ha mandato messaggi ed emoticon con mille cuoricini Beppe Grillo ha risposto così: «Presto starò a Roma, voglio starvi vicino».

E se nel 2017, con l’elezione a capo politico di Luigi Di Maio il fondatore annunciò un «passo di lato», adesso è pronto a farne un altro, ma «in avanti».

Di fatto, registra chi parla spesso con lui in queste ore convulse, «Beppe è tornato». La linea del Garante, confessata agli amici con una battuta delle sue, è questa: «Sono pronto a ritornare e a indicare la via!». Ergo: un accordo organico nell’alveo del centrosinistra con la destra sovranista.

Grillo, a 71 anni, sa che non potrà essere presente su tutti i temi come prima. Ma allo stesso tempo è consapevole che «se non scende adesso in campo, il governo potrebbe cadere nel caos, in una fase storica in cui gli italiani chiedono altro».

Ecco perché la prima preoccupazione dell’«Elevato», intenzionato a calarsi per un po’ tra i comuni mortali, è la tenuta dell’esecutivo Conte. E la consapevolezza che altrimenti il caos sarebbe più di uno scenario giornalistica. Dalla scissione parlamentare di chi sostiene Di Battista su una linea identitaria, ai giochi di Palazzo di qualche enfant prodige.

E proprio Luigi Di Maio, abile a fiutare l’aria che tira, a cercare in queste ore una posizione mediana che tenga dentro tutti: da Dibba a Beppe. «Io ci sarò», dice infatti il ministro degli Esteri. Pronto subito ad allinearsi con il Garante e contro Dibba sul congresso del Movimento: «Non è una priorità per l’Italia».

Intanto nelle segrete stanze del Movimento, tra gli uffici notarli di Milano e Roma, il grosso dei ragionamenti gira sullo Statuto. Che al momento prevede un capo politico (Vito Crimi), ma che in futuro dovrebbe essere cambiato – previa voto sulla rete, cioè su Rousseau – per arrivare alla famosa «gestione collegiale». «Un direttorio 2.0», lo chiama Roberta Lombardi, volto storico dei pentastellati e membro del comitato di garanzia.

LE IPOTESI

In questo scenario Grillo potrebbe fare due cose: candidarsi pro-tempore «ma per plebiscito sapendo che nessuno lo sfiderebbe», raccontano i suoi amici; oppure accompagnare, ma questa volta in prima fila, tutte le anime tumultuose che, in maniera diversa, si riconoscono in questo esecutivo. Da Di Maio a Fico, passando appunto per Paola Taverna e Stefano Patuanelli. Il problema in questa fase rimane proprio Di Battista, una mina vagante. Che sembra comunque intenzionato ad andare avanti, a cercare la guida del Movimento soprattutto in ottica futura. Quando cioè ci saranno le elezioni e solo lui, tra i big, potrà correre senza andare in deroga alla regola del secondo mandato. Un pallino in questo momento di Davide Casaleggio, «sempre di più sotto attacco». Tanto che quando ieri mattina alle 7, prima che la notizia arrivasse sui rulli delle agenzie di stampa italiane, è stato avvisato dello scoop del quotidano Abc, ha messo in fila gli ultimi fatti: le inchieste tv su Rousseau, la rivolta dei parlamentari, spalleggiati dai big, contro l’obolo mensile di 300 euro da donare alla piattaforma, la tentazione di estrometterlo dalla gestione del Movimento relegandolo a puro «service esterno».

Una serie di fatti in vorticosa sequenza – per ultima, appunto, c’è la vicenda dei presunti fondi dati dal regime venezuelano al padre Gianroberto nel 2010 – che fa pensare ai suoi collaboratori a «un dossieraggio interno». «Anche perché si tratta di una vicenda già uscita», ammettono fonti governative del Movimento ostili a Davide, ma comunque oggettive.

LE MOSSE

In questa fase l’attuale capo politico Vito Crimi è comunque in stand by. Non prende decisioni sugli Stati Generali (se ne riparla in autunno) né sui dossier più caldi. A partire dalle ricandidature di Virginia Raggi a Roma e di Chiara Appendino a Torino. La sindaca della Capitale, volto forte e popolare del Movimento ma fuori dai giochi di potere, aspetta che la sua situazione si sblocchi (Appendino non sembra intenzionata a ripresentarsi).

Ma che sa che in questa situazione tutto diventa complicato perché è in corso una guerra di veti. L’ennesimo capitolo del Todo Modo grillino, per gli amanti del genere. E chi potrebbe sbloccare l’impasse se non Grillo? D’altronde è tornato, anche se chissà per quanto.

Simone Canettieri

Ecco il quadro di Di Battista che fa Il Mattino a firma di Adinolfi

Da quando ha cominciato a far politica con Beppe Grillo. Da quando, unico tra i big, ha lasciato il Parlamento, al termine della prima legislatura, per riprendere a viaggiare in giro per il mondo. Da quando è faticosamente nato il primo governo pentastellato, con Salvini, che proprio non gli andava a genio, a quando è nato il secondo, con il Pd, che gli va a genio ancora meno. Lui, comunque, è rimasto fuori. Fuori dal Parlamento, senza incarichi di governo, senza candidature al Parlamento europeo o a Sindaco di Roma. Lui è rimasto il Dibba di sempre.

Certo, se uno raccogliesse un po’ di dichiarazioni qua e là si accorgerebbe facilmente che uguale uguale non è rimasto nemmeno lui. Ma non stiamo a fare le pulci: Di Battista resta quello che, più convintamente di tutti, fra i grillini, rivendica coerenza. Va in tv per la prima volta nel luglio 2013, Dibba, e avvisa i suoi follower: «dirò quello che mi pare». E sarà sempre così, da lì in poi: Dibba non le manda a dire. Dibba non sta a far calcoli. Dibba dice lealmente quello che pensa. Anche al Presidente del Consiglio, se occorre.

E che pensava l’altro giorno, Alessandro Di Battista? Nell’ordine: che l’Italia non deve ricorrere al Mes. Che bisogna revocare la concessione ad Atlantia e riportare le autostrade in mano pubblica. Che la verità su Giulio Regeni vale più della vendita delle navi all’Egitto. Che il Ponte sullo Stretto è una grande opera inutile. E via così. Il miglior riassunto è quello del vicesegretario del Pd, Andrea Orlando: Conte, stai sereno.

Il fatto è che tutta la parabola di Di Battista sta sotto un unico segno, fatto di esibita genuinità e ostentata passione. Lui è quello che rifiuta le alchimie di Palazzo e si scaglia contro i potentati internazionali. Che reclama a gran voce onestà e mette in un unico fascio mafiosi e politici «prescritti»: stesso sistema, stessa pasta. Lui è quello che si occupa di cause perse e guerre dimenticate (sempre in chiave antiamericana, si capisce) e quando c’è da difendere la democrazia contro il «dittatorello» Renzi macina inesausto i chilometri del tour #CostituzioneCoastToCoast. Lui che gira col motorino e viaggia zaino in spalla. Lui che nelle cose si butta sempre anima e corpo e camicia fuori dai jeans.

Orbene, prendete uno così, dal profilo ideologico più simile a Maduro che a Luigi Einaudi, e mettetelo dentro la politica parlamentare e i delicati equilibri di un governo di coalizione: una miscela complicata. Meglio, molto meglio che scriva i suoi reportage dal lontano Guatemala o dall’Iran. Che se poi torna, e vede il cambiamento di pelle del Movimento, sempre meno movimentista e sempre più governativo, sempre più Giuseppe Conte, il minimo che possa fare è chiedere un congresso e porre il tema della leadership.

Non così, ovviamente, non con queste parole, perché per un grillino conta il programma, e per Dibba più che per ogni altro: lo ha dimostrato rifiutando seggi, incarichi, candidature (l’ho già detto, lo so, ma è lui che lo ripete). Tuttavia, quanto alle scelte programmatiche, il Movimento ha digerito Arcelor Mittal a Taranto e la Tav in Val di Susa: digeriranno pure, con ogni probabilità, il Mes e le armi all’Egitto. Quel che però almeno Di Battista non riesce a digerire è l’idea che la politica sia anche, per l’appunto, digestione, cioè rospi da mandar giù e mediazioni da cercare proprio dentro gli odiati Palazzi. Diciamo meglio: li digerirebbe pure, mica è scemo, ma come il gemello diverso, Di Maio, tiene alla mise istituzionale, così lui vorrebbe serbare l’immagine del ragazzo generoso, che sogna ancora di fare la rivoluzione. Con il Pd che ha sempre considerato establishment, è difficile, però. Con la sinistra che per te ha fatto più danni di Berlusconi è più complicato ancora.

Così siamo al rospo finale: la famosa alleanza organica che sulla sponda democrat vogliono Zingaretti e Franceschini, e che nel M5S è proprio l’Elevato, Grillo, a volere più di ogni altro (o forse un altro c’è: il premier Conte). Grillo s’è infuriato: non c’è niente da fare, il venezuelano alla vaccinara è rimasto lo stesso, mentre tutto, intorno a lui, è cambiato. Siamo al governo, bellezza! Ma chissà: per Dibba, questo, di vivere sempre lo stesso film, potrebbe persino essere un complimento.