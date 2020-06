Movimento Cinque Stelle per la Campania si ricandida la Ciarambino, la piattaforma deciderà fra tre candidati. De Magistris sorpresa?

Movimento Cinque Stelle per la Campania si ricandida la Ciarambino, la piattaforma deciderà fra tre candidati, ma il risultato sembra scontato. Sfiderà di nuovo De Luca e Caldoro. A febbraio gli isccritti al M5S di Grillo , infatti, gli iscritti con le regionarie avevano già votato e scelto gli aspiranti consiglieri (tutti confermati i 7 consiglieri uscenti). Mancava all’appello solo la casella del candidato presidente momentaneamente accantonata per l’ipotesi di una alleanza tra Pd e grillini sullo stesso modello dell’esecutivo nazionale. Un terzo nome che da un lato aveva fatto fare un passo indietro alla Ciarambino; dall’altro, nello scenario costruito, doveva far fare un arretramento al presidente uscente De Luca. Poi l’emergenza Covid ha cambiato velocemente lo scenario politico: rimettendo prepotentemente in campo, con tutto il Pd e il centrosinistra, l’attuale presidente della Regione e facendo accantonare l’ipotesi del ministro dell’Ambiente grillino Sergio Costa come terzo nome. E riecco la Ciarambino in campo a candidato presidente come 5 anni fa che avrà l’onere di difendere la cassaforte principale dei voti grillini. Sulla Campania, infatti, si regge gran parte del consenso dell’M5s e la sfida è quella di superare la percentuale del 17,5 per cento delle regionali di 5 anni fa. Impossibile invece raggiungere i numeri delle politiche 2018 quando l’M5s è arrivato alla sua punta massima diventando il primo partito in tutto il Mezzogiorno. A sfidare nel Movimento Valeria Ciarambino, 47enne di Pomigliano D’Arco, la stessa cittadina del ministro Luigi Di Maio a cui è politicamente legatissima. Capogruppo uscente, già candidata presidente 5 anni fa, è attualmente facilitatore nazionale del Movimento per il settore sanità , ci saranno Marco Ferruzzi, 39 anni, di Napoli, laureato in Architettura alla Federico II, e impegnato nel campo del restauro e del recupero archeologico lavorando per gli scavi di Pompei ed Ercolano. Il secondo è invece Giovanni Rea, 34 anni, ingegnere navale di Somma Vesuviana che lavora per una società multinazionale per la consulenza nei settori aerospazio e difesa. De Magistris, come ha detto anche nell’esclusiva intervista a Positanonews, ci pensa alla Regione, ma dovrebbe dimettersi a luglio, una mossa che spiazzerebbe il PD nella corsa al capoluogo. ieri sera ha incontrato insieme al segretario di demA Carmine Piscopo – che ha una posizione più morbida – per circa due ore: «Scendiamo in campo subito e mandiamo a casa noi chi ci vuole cacciare» lo slogan della riunione. La strategia della sopravvivenza a tutti i costi – in buona sostanza – non piace a nessuno, nemmeno al sindaco che si è preso ancora un po’ di tempo prima di sciogliere la riserva: entro il 20 comunicherà la sua decisione sulla candidatura. Tant’è ci sono anche posizioni diverse, non la maggioranza, ma ci sono. Claudio Cecere, consigliere comunale e componente del gruppo politico, invita a verificare se ci sono ancora possibilità di ricomporre un quadro di centrosinistra. Cecere guarda lontano, alle elezioni comunali del 2021, ma paga lo scotto di essere molto vicino all’assessora Alessandra Clemente che già si immagina candidata alla conquista della fascia tricolore nel 2021. E l’aria tra gli arancioni è molto frizzante su questo punto tanto che il capogruppo Rosario Andreozzi è chiaro: «Mai con De Luca, oggi ancora più di ieri: non possiamo inserirci in una coalizione di cui fanno parte De Mita, Pomicino e Mastella. Anzi ci sorprende che Sandro Ruotolo si sia intestato una battaglia da nome altisonante per sostenere il governatore uscente. Per noi il coraggio è un’altra cosa, ovvero guardare al futuro per costruire un nuovo modello di politica dal basso che sia vicino ai bisogni della gente». Non sfuggirà che Sandro Ruolo è lo zio della Clemente e che l’affondo di Andreozzi spezza definitivamente il filo politico con demA. Con chi si alleerebbe De Magisris? Parte della sinistra e del M5S, l’incontro on Fico potrebbe significare qualcosa, vedremo cosa succede, dal punto di vista strategico potrebbe essere anche una bella mossa mediatica per contrastare il tentativo dioffuscamento di tutti da parte di De Luca.