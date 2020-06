Monte Faito. La funivia conta oltre mille passeggeri nel weekend

Sul Monte Faito si riscontrano i primi segni della ripresa delle attività turistiche , infatti il weekend scorso la funivia del Faito è arrivata a contare ben 380 passeggeri nella giornata di sabato e fino a 690 la domenica ,per un totale di 1.070 visitatori.

La bellezza della famigerato monte che affaccia sulla nostra penisola e l’area stabiese , il suo ambiente e il panorama mozzafiato hanno dominato sulle insicurezze dovute alle misure anti-contagio per il Covid-19 come le attese per salire a bordo e la limitazione del numero dei passeggeri sulla cabina ( solo 8 passeggeri alla volta ma fino a 11 in caso si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare).

La notizia annuncia l’inizio dell’ ambìto ritorno alla normalità anche sull’amato monte e come afferma il presidente del parco regionale dei Monti Lattari , Tristano Dello Joio non bisogna scoraggiarsi alle difficoltà e ci auguriamo un estate nel segno della ripresa tutelando la salute di tutti.