Monte Faito, domani riapre la funivia: ecco gli orari e le regole da seguire

Lentamente, continuando a tenere vive tutte le precauzioni dettate dalle prescrizioni anticontagio, si ritorna verso la normalità. Domani, sabato 13 giugno la “panarella” riprenderà le sue risalite verso la cima dei Monti Lattari e la bellezza di un panorama mozzafiato unico al mondo. Dalle 10.00 alle 17.00, tutti i giorni 18 corse da Castellammare al Monte Faito in 8 minuti. I prezzi resteranno invariati, ma saranno rispettati accorgimenti necessari per la tutela della salute pubblica di viaggiatori e lavoratori. Distanziamento nelle sale di attesa, disinfezione almeno due volte al giorno in cabina e controllo su ogni singolo passeggero, mascherine obbligatorie.

Questi gli orari: 10,00 – 10,20 – 10,40 – 11,00 -11,40 – 12,00 – 13,00 – 13,40 – 14,00 – 14,40 – 15,00 – 15,20 – 15,40 – 16,20 – 16,40 – 17,00. A bordo sarà consentito un numero massimo di 11 passeggeri più il conduttore, se tra i viaggiatori ci sono persone che vivono assieme, in caso contrario il numero scenderà a otto. Se non ci sarà affluenza le corse rispetteranno gli orari stabiliti, in caso di persone in attesa si procederà con un orario continuo.

Inoltre è previsto il sabato e la domenica un servizio navetta che collega piazzale Funivia con i punti più importanti della montagna, compreso il Santuario di San Michele. E’ stata anche prevista una bigliettazione integrata Funivia+BUS cosi da agevolare i fruitori del servizio. Un impegno importante per provare a lasciarci alle spalle i terribili mesi passati, confermare la vocazione turistica e la grande ospitalità della Campania, e guardare con fiducia al futuro. Inoltre, EAV ed il Comune di Vico Equense hanno intrapreso un percorso per poter realizzare, in una cornice più ampia, un’ importante infrastruttura su tutta la piazza antistante la stazione superiore della Funivia, che ne consenta un utilizzo continuo durante tutto l’anno e funzioni come spazio di aggregazione sociale e culturale. Per tale infrastruttura, EAV ha approntato un concorso di idee a livello nazionale che in questi giorni sarà concluso.