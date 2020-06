Anche l’ex Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si è concesso qualche ora di svago ad Amalfi nel giorno del Patrocinio di Sant’Andrea e a due anni dalla sua ultima visita in costiera. Durante la sua sosta ad Amalfi, Gentiloni ha fatto tappa alla Jp Boutique di Gianpiero Di Filippo dove, a seguito di vari acquisti, ha posato per una foto ricordo, rigorosamente a distanza e in rispetto delle norme anticovid.