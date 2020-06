Momenti di panico per Fiorello, incendio nella sua casa di Roma

Momenti di tensione e soprattutto tanta paura per Rosario Fiorello. All’interno della casa romana, infatti, è divampato un incendio e le fiamme si sono propagate mentre lo showman era nella sua abitazione insieme ai familiari. La causa sarebbe da attribuire ad un corto circuito che ha interessato anche la zona ‘notte’ della casa sita in zona Camilluccia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato l’incendio, mentre un’ambulanza ha provveduto a trasportare in ospedale un operaio che stava facendo dei lavori nell’abitazione.