Misura 19.2 PSR Campania 2014/2020 – Proroga Bandi GAL Terra Protetta Costiera Amalfitana , Penisola sorrentina e Monti Lattari interessati

Con nuovo provvedimento il CdA ha ridefinito le date relative al termine per la presentazione

Il CdA del GAL Terra Protetta, con nuovo provvedimento, ha deliberato la proroga del termine ultimo per la presentazione delle Domande di sostegno a venerdì 03.07.2020 alle ore 15.30 per la Tipologia 16.1.2 ed a lunedì 27.07 .2020 alle ore 1 5.3 0 per le Tipologie 3.2.1, 7.4.1 , 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1. Nuove date dunque per i Comuni e la platea dei potenziali interessati presenti su i territori dei 22 Comuni che compongono il GAL Terra Protetta ( Agerola, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Maiori, Minori, Cetara, Positano, Ravello, Scala, Tramonti, Corbara, Furore, Conca dei Marini, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Anacapri, Barano d’Ischia e Serrara Fontana ) che potranno contare su u n ulteriore periodo per p resentare domande per le Tipologie di Intervento, le cui documentazioni sono online al sito internet www.galterraprotetta.it , nella sezione Bandi e Avvisi, e che – ricordiamo – riguardano:

1 – Tipologia 3.2.1 : si riferisce al sostegno per l’informazione e la promozione svolte da associazioni di produttori ed è rivolta appunto ad organismi che riuniscono operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità;

2 – Tipologia 7.4.1 : riguarda gli investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale ed è rivolta agli Enti Pubblici;

3 – Tipologia 7.5.1 : si riferisce al sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala ed è rivolta agli Enti Pubblici;

4 – Tipologia 16.1.2 : è relativa alla realizzazione di Progetti Operativi di Innovazione rispondenti a problematiche specifiche, individuate dagli operatori dei settori agricoli ed alimentari ed è rivolta ai Gruppi Operativi;

5 – Tipologia 16.3.1 : si riferisce alle associazioni di imprese del turismo rurale dell’agricoltura ed i potenziali beneficiari sono le Associazioni composte da almeno 5 microimprese;

6 – Tipologia 16.4.1 : è relativa alla cooperazione orizzontale e verticale per la creazione, lo sviluppo e la promozione di filiere corte e mercati locali ed è rivolta ai Gruppi di Cooperazione, costituiti da almeno 2 imprese agricole singole o associate o altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo.

Al fine di fornire tutte le informazioni e rispondere ad eventuali delucidazioni richieste dagli interessati ai Bandi, il GAL Terra Protetta ha attivato il servizio assistenza attraverso l’utilizzo dell’indirizzo email: info@galterraprotetta.it e dell’indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it