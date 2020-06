Mister Ferraro: “vi spiego il mio pensiero sul calcio”.

Alla nostra redazione il mister Giovanni Ferraro ha spiegato la sua idea del calcio: “da giocatore come da allenatore, ho dato la mia vita al calcio: a 16 anni ho avuto il mio primo contratto ed ora che ne ho 51, penso di aver fatto un bel po’ di strada, in tutti i livelli, alti e bassi. Ho rispetto per tutti i lavori e adoro i lavoratori umili, ma nel calcio le persone devono capire con chi stanno parlando, chi hanno di fronte. E’ uno sport questo che ti fa crescere in fretta e questo pensiero lo trasferisco ai miei bimbi della mia scuola calcio. I giovani ci vogliono ma poi ci vogliono anche dei giocatori che recepiscono il pensiero di un allenatore: l’idea del calcio bisogna consegnarla a persone che la capiscano, altrimenti si muore come allenatori. Anche le società devono essere forti ed ambizione e devono stimolare l’allenatore, perché, in caso contrario, tutto ciò non avrebbe senso. Io sono un ambizioso e vedo troppi improvvisatori in questo mondo. Allodi diceva che il nostro è l’unico mondo in cui, in un giorno, un muratore può diventare architetto!”.