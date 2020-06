Minori Unita: “La Galleria Minori Maiori sacrifica la Funivia Minori Ravello”.

Ancora un’altra volta la nostra terra è teatro di conquista , una decisione repentina di finanziare un opera che fino a pochi mesi fa nessun amministratore aveva lontanamente immaginato , la prova è che oggi si avviano le procedure per modificare il Piano urbanistico Territoriale , ed il piano urbanistico comunale di Minori redatto non più tardi di 2 anni fa. A monte di tutto un finanziamento che trae origine dai Fondi Sviluppo e Coesione 2014/2020., che si proponevano di risolvere il problema traffico in costiera amalfitana ,e per cui le somme messe a disposizione devono essere impegnate in quel lasso di tempo, ma chissà perché le procedure molto lunghe si avviano allo scadere di questi termini . Il primo messaggio indiretto che quest’opera lancia è l’ incapacità insita nella nostra classe politica , non in grado di poter decidere quali siano le opera da realizzare, e quali le relative priorità .Nello specifico nel territorio di Minori la parte più problematica per il traffico riguarda il tratto Hotel Europa ,Marmorata ,per il quale in passato vennero anche effettuati costosissimi rilievi geologici , di cui non se ne è tenuta alcuna considerazione . Il secondo punto riguarda la trasformazione che il tunnel darà al nostro territorio , chiedendo a Minori di sacrificare 1/3 del suo lungomare ,poi il rischio idrogeologico , sulle pareti rocciose in particolare sul territorio di Maiori dove qualche mese fa ci furono copiose frane .Inoltre la problematica che genererà l’incolonnamento del traffico ,che non può essere consentito in galleria , per cui un elevato aggravio di smog nei centri urbani ,non da ultima la probabile alterazione del lago di acqua naturale presente al di sotto del Castello Mezzacapo , aree vincolata dal Ministero per le sue peculiarità . Ma il messaggio che passa più forte è quello che stiamo attrezziamo le nostre città ad essere attraversate da un maggior flusso veicolare , concetto questo rafforzato anche dalla rinuncia da parte del comune di Minori di farsi finanziare la funivia per Ravello , inserendo l’ importo nel lavoro di questo tunnel, dimenticando le lingue di fuoco che invadono il nostro territorio nei periodi d’estate .L’ intera costiera a nostro avviso va ripensata con un mobilità alternativa ecosostenibile . Nei cassetti del nostro ufficio tecnico esistono progetti già realizzati di passeggiate a sbalzo sullo stesso tratto di strada, , come quello dell’ Ingegnere Ricciardi approvato anche dal ministero dei lavori pubblici , immediatamente cantierabili senza dover variare alcun piano, ma forse al ridosso della campagna elettorale, regionale e Maiorese si preferisce finanziare improbabili progetti per recuperare un consenso volatile che non lascerà nulla alla collettività .