Positanonews continua la sua battaglia contro le chiusure delle spiagge e il divieto di accesso in particolare ai residenti. In Costiera amalfitana oggi Fulvio Mormile ha pubblicato un post con foto “Oggi spiaggia chiusa ad i residenti:come da interviste in TV . La motivazione x protocollo covid è falsa anche perché sull arenile ci sono già gli stalli inoltre sono state prese 24 persone x vigilare. La verità e che si cerca di far quadrare i conti x non danneggiare i soci….

speriamo non a discapito dei cittadini.” Lucia Mammato consigliere di opposizione a Maiori “La situazione delle spiagge è davvero catastrofica dovuta all’incapacita’ della classe politica”

Robert Joe Barnard Ruocco ” Io dico solo una cosa io sono della costiera e abito all estero posso pure fare a meno di venire a malincuore ovviamente 🙁, ma i cittadini della costiera , i bambini i primis giovani , con le raccomandazioni dell organizzazione della sanità ove è importantissi mo per le persone stare all aria aperta al sole quindi mare dopo questo tremendo periodo , è impensabile questa cosa il mare è di TUTTi !! Tanto quest anno con limitazioni aeree e virus che comunque incalza in alcune nazioni , turisti ce ne saranno ben pochi questo credo che l’hanno capito tutti.”

La battaglia a dire il vero è stata portata avanti con forza dall’ingegnere scrittore Christian De Iuliis che ha documentato con un video la situazione