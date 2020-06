Minori. Sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori stagionali del comparto turistico. Il 22 giugno 2020 sotto convocazione del sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, si è riunita la Giunta Comunale a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori stagionali del comparto turistico. Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge, si è approvata la proposta di deliberazione ad oggetto “Sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori stagionali -Comparto Turistico del Comune di Minori – Atto di indirizzo” e di tramettere l’atto al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Su proposta del sindaco, si propone di

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori stagionali del comparto turistico del Comune di Minori;

3. di chiedere al Governatore della regione Campania, on. Vincenzo De Luca:

a) di sollecitare il Governo nazionale affinchè siano approvate ed attuate, nel minor tempo possibile le seguenti misure:

– estensione della NASpI, fino a Marzo 2021, per tutti i lavoratori stagionali inoccupati nell’anno 2020;

– proroga della NASpI, fino aMarzo 2021, per tutti i lavoratori stagionali il cui reddito annuale da lavoratore dipendente risulterà ridotto;

b) di farsi promotore dell’istituzione della categoria dei “Lavoratori Stagionali non Agricoli” nonché dell’introduzione di un contratto nazionale e di sussidi specifici;

4. di trasmettere il presente atto al Presidente della regione Campania, on. Vincenzo De Luca;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Qui l’allegato.