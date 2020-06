Minori saluta la maestra Gioconda Ruocco che da oggi si gode la meritata pensione

Il sindaco Andrea Reale saluta, a nome di tutta la comunità, la maestra Gioconda Ruocco che ha raggiunto i limiti di età lavorativa e pertanto saluta le persone ed i luoghi che così a lungo l’hanno vista protagonista della crescita sana e vivace di tanti bambini. Oltre a quella elementare, anche la scuola per l’infanzia di Minori si trova a dover rinunciare a una delle sue “colonne portanti” ormai da anni. L’impegno assiduo prodigato in tutto questo tempo ne hanno fatto un punto d’appoggio sicuro per i temi che un asilo si trova a vivere giorno dopo giorno, ma soprattutto Gioconda ha saputo dimostrare aiuto e vicinanza ai tanti piccoli e grandi problemi di realtà familiari diversificate e a volte complesse. Nella consapevolezza che Minori continuerà di certo a poter contare sulla sua disponibilità ed esperienza nei contesti molteplici di cui è intessuta la vita di una comunità, il sindaco Reale formula a Gioconda – a nome di tutti i concittadini – le più vive felicitazioni per il pensionamento e la gratitudine sincera per ciò che ha saputo dare in questi anni a Minori.