Minori: riapre l’hotel s.Lucia e il ristorante Garum

Minori, Costiera amalfitana. Sabato 27, dopo un accurato restyling e l’aggiunta di nuovi servizi curati dall’impresa di Biagio e Alfonso Apicella, riapre il quattro stelle Hotel santa Lucia della via Gatto a Minori in costa amalfitana, sotto la direzione della famiglia degli eredi Sammarco.

Anche per questo esercizio il lockdown è terminato e si ci accinge ad ospitare nuovi clienti in aggiunta alla ormai affezionata clientela che da anni occupa le camere dell’albergo.

Il risorante GARUM della stessa proprietà riaprirà il 1° dui lugliio.-

Bon lavoro!

Gaspare Apicella