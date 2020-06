Minori, Costiera amalfitana. L’alzata del Panno di santa Trofimena, che segna l’inizio, l’11 giugno, del mese di preparazione alla festa del 13 di luglio – che probabilmente quest’anno sarà diversa -, avviene per ovvi motivi in forma privata alle prime ore del mattino e l’annuncio è giunto con il suono delle campane e in diretta sul canale Facebook e Youtube.

ORE 7,00 SANTA MESSA ED ESPOSIZIONE EUCARISTICA

Ore 18 ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA

ORE 19 SANTA MESSA , PREGHIERA A SANTA TROFIMENA ED INCENSAZIOINE DEL PANNO