Costiera Amalfitana. Minori

PRIMA DOMENICA IN SPIAGGIA LIBERA A MINORI: SICUREZZA, EFFICIENZA, BELLEZZA E BENESSERE PER TUTTI I BAGNANTI.

Ricordiamo:

📌 Nella lotta al Covid-19 è indispensabile la collaborazione di ciascuno.

👉 Alcune indicazioni, se rispettate, sono fondamentali per contenere il contagio del virus.

👉 Vi chiediamo, dunque, di non mollare e di continuare a rispettare le misure di sicurezza anche in spiaggia.

👉 Per evitare file presso l’info point, si consiglia di presentarsi con il modulo della prenotazione già compilato.

👉 Si ricorda che è possibile reperire il modulo:

📌 presso l’info point

đź“Ś sul sito del comune di Minori

đź“Ś in allegato in questo post

👉 Il divieto di assembramento impone il rispetto della distanza interpersonale di un metro verso terzi.

Nella realtĂ questo significa che:

đź“Ś una volta assegnata la postazione, non posso spostarmi presso altra postazione, eludendo la distanza di sicurezza di 1 metro imposta dalle normative anti-covid.

Possiamo lavorare h24, stilare il migliore dei piani, ma se non usiamo responsabilitĂ e buon

senso, vanificheremo tutti i sacrifici fatti.

👉 Proteggiamo il nostro ambiente non abbandonando mascherine e guanti dopo l’uso.

👉 Gettiamo mascherine e guanti con i rifiuti indifferenziati.

Che ciascuno sia responsabile per sé e per gli altri.

đź’Ş Vi prego, non molliamo proprio ora.