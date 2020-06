Minori per Tutti: “Basta percorrere Minori a piedi e capire tante situazioni mai risolte o dimenticate”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare di minoranza “Minori per Tutti” a firma dei consiglieri Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo, che sarà presto tramutato in un manifesto che sarà affisso per le strade cittadine di Minori.

Un giorno a piedi

L’importante è apparire. Lanciare un messaggio che sconquassa l’informazione e che fa accrescere il consenso, fagocitando tutto e tutti, dappertutto, in strada, su facebook (dove puntualmente, da sistema ben oleato i sostenitori più o meno “impulsivi” e “appassionati” incensano il loro leader) sui giornali on-line, in tv ultimamente…

La forza del messaggio è cosi dirompente anche per noi che a volte pensiamo che davvero vada tutto bene ed è difficile uscire da questo schema, da questo sistema, da questa visione che a Minori tutto va bene.

Ma basta percorrere Minori a piedi e capire tante situazioni mai risolte o dimenticate. Nel nostro ipotetico viaggio saliamo a VillAmena da via Cesare Carola e vicino località Trusciariello c’è una piccola discarica che ormai è da mesi li, sedie, legname, mobili, saliamo ancora, superiamo la piazzetta riflettendo sul progetto di una strada carrabile che questa frazione aspetta con ansia da anni, dalla lontana ormai amministrazione Lembo. Superiamo San Gennaro e procediamo verso la strada “carrabile” (se cosi si può chiamare cosi, ancora dobbiamo identificare bene la natura di questa striscia di terreno battuta e asfaltata) che scende verso le cartiere Amorino.

Tra vecchi mobili abbandonati un po’ di qua e un po’ di là e spazi comuni diventati privati improvvisamente, ragioniamo sulla mole impressionante di “blaterio”, speso sulla rivalutazione dei sentieri montani. Il sentiero che percorre l’Auriola e va a Ravello ha delle potenzialità enormi ma siamo fermi alle chiacchiere. Scendiamo e constatiamo che la strada nei pressi di Sammarco è disastrata come sempre, ormai è un “classico” della viabilità minorese, tutta la strada ha bisogno di un totale rifacimento. Arriviamo nei pressi delle case popolari vicini al podere di “Maradona”. Contadino instancabile e duro che ha combattuto vittoriosamente contro la gramigna che dilagava nell’ex proprietà Gambardella. Perplessi ragioniamo su quell’area dove esiste un progetto per una grande una vasca di contenimento in caso di colata fango e ancora prima un piccolo polo industriale con l’amministrazione Amorino. Altri tempi, tempi delle idee e delle costruzioni, degli uomini d’onore, no come adesso, era dell’indifferenza e dell’arroganza che crescono costantemente dentro di noi come la gramigna.

Scendiamo ancora ci supera il pulmino per andare a Torre (chissà se l’amministrazione avrà il coraggio di ponderare che 100.807 euro sono tanti di questi tempi per questo servizio), deviamo verso Santa Lucia scendendo in direzione Villa Romana, chiusa e diventata ormai una laguna. Conosciamo che al momento il ministero sta elaborando un piano con tutte le sigle sindacali per aprire in tutta sicurezza e per il momento non si può accedere ma sarebbe il caso di chiamare la sovrintendenza ogni giorno, perché la situazione dall’alto appare seria e almeno intervenire per una pulizia superficiale.

Arriviamo al lungomare dove la spiaggi totalmente chiusa, anzi no.. il sindaco il giorno della festa della repubblica ha emanato un ordinanza di revoca parziale dell’interdizione alla spiaggia e quindi si può scendere (la balneazione è ancora vietata) con grande sorpresa dei minoresi che non lo sapevano… La discussione sull’iniziativa delle 24 borse lavoro è spontanea. Iniziativa lodevole ma doveva essere anticipata secondo il nostro parere da un regolamento per l’accesso e che dica ai minoresi chiaramente se si debba pagare oppure no, come prenotare e quanti posti a disposizione ci sono ma soprattutto quando si può accedere. L’amministrazione come al solito ha preferito “lanciare” prima la notizia “bomba”. Basta una passeggiata per avere una visione differente dalla “visione Reale” e accorgersi che il nostro è un bellissimo paese ma con ancora tantissimi problemi irrisolti che dovrebbero essere affrontati seriamente.