Minori, parte domani “ in piena sicurezza” il nuovo assetto della spiaggia pubblica

Parte domani “ in piena sicurezza” il nuovo assetto della spiaggia pubblica. All’info-point gli addetti forniranno tutte le indicazioni opportune e sarà possibile prenotare l’accesso oltre che telefonicamente e a mezzo app.

Il personale incaricato è a disposizione per l’accoglienza, l’accompagnamento e per qualsiasi esigenza connessa alla regolare gestione delle attrezzature, oltre che per le previste operazioni di pulizia e sanificazione. E’ opportuno che tutti gli utenti prendano visione delle regole da rispettare e le facciano proprie, collaborando a una serena fruizione della spiaggia nel segno della sicurezza e del reciproco rispetto. Si confida, particolarmente, che il senso di responsabilità personale si esprima nella puntuale applicazione delle norme di prevenzione sanitaria (frequente pulizia delle mani con i dispositivi installati, uso della mascherina dove previsto, mantenimento della distanza interpersonale, divieto di assembramento, etc.), affinché tutti possano vivere con tranquillità la bella stagione e le tante bellezze di Minori.

L’ Amministrazione Comunale