Minori. La good news, riapre “La Botte” , in bocca al lupo da Positanonews

Minori, Costiera amalfitana. Una bella notizia per noi di Positanonews , riapre il ristorante – trattoria degli amici de “La Botte” , semplicità, bontà , un posto dove si sta bene, come in famiglia, impossibile non assaggiare gli Ndunderi saporitissimi, ma se vi capita provate anche altri piatti e anche la pizza, qui oltre al piatto minorese reminiscenze della Città dove è nata la pasta, perchè qui si stendeva dove ora c’è il campetto di calcio, per poi passare la tradizione a Gragnano, sono nati gli scialatielli ai frutti di mare, da non perdere i dolci di Tania d’ Auria e guardate i quadri del figlio, c’è l’arte che parla..