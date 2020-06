Minori. Interruzione idrica prevista per il giorno lunedì 22 giugno. In alcune zone del Comune di Minori, in Costiera Amalfitana, il giorno lunedì 22 giugno 2020, per effettuare un intervento di manutenzione presso la centrale di sollevamento “Cernicchiara”, a partire dalle ore 8.00 fino al pomeriggio dello stesso giorno, è prevista un’interruzione idrica.