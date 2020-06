Minori. Interrogazione del consigliere Mormile al Sindaco per chiedere chiarimenti sull’ultimazione del tratto viario tra Villamena ed il capoluogo

Minori. Il consigliere comunale Fulvio Mormile presenta una interrogazione al sindaco Andrea Reale (clicca QUI per leggere il documento) avente ad oggetto l’ultimazione del tratto viario tra Villamena ed il capoluogo. Il consigliere Mormile chiederà nella seduta del consiglio comunale del giorno giovedì 11 giugno 2020 spiegazioni al sindaco sul perché non si voglia ultimare un lavoro già finanziato ed approvato, chiedendosi se non ci sia un interesse diverso a voler cambiare il tragitto della strada.