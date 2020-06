Minori in White. “C’è un nemico da sconfiggere, il coronavirus. Ci rivedremo il 25 agosto 2021” La lettera toccante

Minori in White. “C’è un nemico da sconfiggere, il coronavirus. Ci rivedremo il 25 agosto 2021”. E’ stato dal 2009 l’evento del by night più sentito della Costiera amalfitana, la sua eco superava la Costa d’ Amalfi ed era imperdibile per tanti , non solo da Salerno e Napoli, forse il più bello della Campania, ma il maledetto coronavirus Covid-19 ha fermato anche loro. “Impossibile rispettare le norme per il contenimento”, toccante la lettera che Positanonews pubblica integralmente con l’invito all’anno prossimo.. In bocca al lupo ragazzi.