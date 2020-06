Minori in lutto per la perdita della maestra Vanda Carretta

Minori, Costiera amalfitana. La città è in cordoglio per la triste perdita della maestra Vanda Carretta. Dopo una vita intera dedicata la sua vita alla famiglia e alla formazione e all’educazione di generazioni di alunni che ne ricordano le qualità umane e professionali, aveva lasciato la scuola dopo 40 anni di amore per i ragazzi nel 2017, la maestra Vanda lascia in un profondo dolore i suoi familiari, a partire dal marito Domenico, i figli Andrea e Simona, la nuora, il genero, i cari nipotini Adriano e Nicolas, la sorella, il fratello, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 13 giugno, alle 11 nella Basilica di Santa Trofimena, muovendo dalla casa dell’Estinta in Via Vittorio Emanuele, 119

“La maestra Vanda aveva poco più di 18 anni quando ha cominciato – scrisse il collega Angelo Sammarco quando lasciò la scuola – . Quante facce, quanti occhi, quante le voci…le storie dei tanti e tanti bambini di Minori, Maiori, Tramonti ora diventati adulti con cui ha condiviso emozioni, scoperte, la fatica e la ricerca di un percorso per imparare e diventare grandi! Una maestra i suoi scolari se li ricorda per la vita, ma stavolta sono gli stessi scolari che ricorderanno per sempre a loro maestra, Vanda, una docente di vita e di esperienze prima che di compiti e doveri”

