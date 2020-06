Minori. Il sindaco nel servizio di Rai Uno: “Il compito degli amministratori è di calmierare i prezzi, cercheremo di non farli aumentare”.

Il New York Times ha inserito la Costiera Amalfitana e la Campania in generale tra le dieci mete globali da cui il turismo può ripartire in sicurezza, sia per il basso numero di contagi che per le iniziative intraprese dagli amministratori. Nel servizio andato in onda su Rai Uno, Andrea Reale, il sindaco di Minori, ha parlato proprio delle iniziative previste per la ripartenza del turismo: “Sicurezza e Lavoro, Minori Città del Gusto ha concepito un bando che è stato emanato qualche giorno fa per precettare 24 cittadini di Minori che avranno il compito di sanificare e di pulire la spiaggia, di controllare le regole di distanziamento e delle mascherine. Sono delle borse lavoro dirette ai più deboli”. Per quanto riguarda le vacanze in Costa d’Amalfi ed il loro prezzo, ha detto: “Il nostro compito di amministratori è quelli di calmierare i prezzi, stiamo interloquendo con albergatori, ristoratori, extralberghieri, per poter offrire la Costa d’Amalfi al turismo nazionale ed internazionale con la grande ospitalità che è insita in noi e per poter dare il giusto servizio al giusto prezzo. Cercheremo di non farli aumentare. Proprio l’azione amministrativa delle amministrazioni e del Governo che deve calmierare i prezzi. Volevo fare un appello al Ministro del Lavoro ed al Presidente Conte: risolvere la questione dell’aiuto dei seicento euro agli stagionali italiani, uomini, donne e famiglie che hanno sofferto per mesi e che ancora oggi non hanno il lavoro e hanno bisogno di questo sostegno. Ci aspettiamo un aiuto”.