Minori. Il saluto del sindaco alle maestre Mena Florio e Mena Amato, al termine del percorso lavorativo

Minori ( Salerno ) . Il saluto alle maestre Mena Florio e Mena Amato, al termine del percorso lavorativo nella cittadina della Costiera amalfitana

Nel momento più difficile per la scuola italiana, Minori si trova a salutare due tra le risorse “storiche” della sua scuola elementare, le maestre Mena Florio e Mena Amato, giunte al termine del loro percorso lavorativo. Senza cadere in immagini retoriche, credo di poter dire che veramente queste due insegnanti sono state un esempio di responsabilità e correttezza professionale, di disponibilità all’impegno personale e alla collaborazione con gli altri, oltre che un punto di riferimento per i bambini, i genitori e i colleghi all’interno della realtà scolastica, che tanta parte occupa nella vita delle famiglie e della comunità. Nella scuola come al di fuori di essa, nelle tante manifestazioni e iniziative cui hanno partecipato, hanno entrambe per anni profuso la passione di chi ama il proprio lavoro, e lo svolge con la dedizione che un’attività così delicata necessariamente richiede. E’ perciò con profonda gratitudine, ma anche sicuro di interpretare il sentimento di tutti i minoresi, che rivolgo un abbraccio grande e colmo d’affetto a Mena e a Mena, nella certezza che la loro presenza, la loro sensibilità, il loro aiuto non verranno meno per la collettività né sbiadiranno nella memoria di alcuno.

Il Sindaco Andrea Reale